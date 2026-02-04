У ніч на 4 лютого (з 19:00 3 лютого) російські окупанти запустили по Україні 105 ударних дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів із напрямків Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Донецька та мису Чауда у Криму.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну

Близько 70 безпілотників, що атакували Україну вночі, були Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито та придушено 88 ворожих дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.

На жаль, 17 ударних БпЛА влучили на 14 локаціях, а на п’яти локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

Військові попереджають, що повітряна атака триває, у небі фіксуються ворожі БпЛА.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін виконав свою обіцянку не атакувати Україну впродовж тижня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1442-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

