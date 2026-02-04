Березень – це місяць, коли природа починає оживати, приходить календарна весна, а люди все частіше прагнуть проводити теплі дні на свіжому повітрі.

Проте робота нікуди не зникає, і щоб правильно спланувати свої справи та відпочинок, пропонуємо дізнатися, скільки вихідних у березні та чи є святкові дні.

Скільки робочих днів у березні

У березні 2026 року – 31 календарний день:

Зараз дивляться

Кількість робочих днів у березні – 22;

Кількість вихідних днів у березні 2026 – 9. Всі вихідні це лише суботи та неділі. Додаткових вихідних у березні не передбачено.

В Україні 8 березня – це державне свято, Міжнародний жіночий день. Його статус визначено статтею 73 Кодексу законів про працю України, де цей день входить до переліку святкових і неробочих днів.

Скільки українці відпочиватимуть у березні

У 2026 році 8 березня припадає на неділю. За загальним правилом трудового законодавства, коли святковий день збігається з вихідним, наступний день зазвичай може переноситися як вихідний. Але зараз в Україні діють тимчасові зміни до трудового законодавства, пов’язані з воєнним станом.

Ці зміни закріплено Законом України № 2136‑IX Про організацію трудових відносин під час воєнного стану. Він передбачає, що положення щодо святкових і неробочих днів тимчасово не застосовуються. Через це додатковий вихідний у березні не надається, попри те, що свято припадає на неділю. Тобто перенесення на понеділок не відбувається.

Тож у березні 2026 року українці матимуть лише 9 вихідних (суботи та неділі) і 22 робочі дні, а 8 березня хоча офіційно є святом, не забезпечує додаткового вихідного дня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.