В Абу-Дабі стартував новий етап переговорів у тристоронньому форматі між Україною, США та Росією.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі: що відомо

Рустем Умєров уточнив, що після цього етапу тристоронніх переговорів в Абу-Дабі очікується робота в окремих групах за напрямами.

Надалі запланована повторна спільна синхронізація позицій.

– Працюємо в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави, – підсумував Умєров.

Нагадаємо, Рустем Умєров очолює делегацію України на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

Також до складу делегації входить керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, народний депутат Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник Офісу президента України Олександр Бевз.

Очікується, що переговори будуть двосторонні – між Україною та США, та тристоронні – між Україною, США та Росією.

Вони відбудуться з 4 до 5 лютого.

Американську сторону на переговорах представлятимуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Серед питань до обговорення – підписання гарантій безпеки та prosperity package.

