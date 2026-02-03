В Кремле объявили, кто будет представлять Россию во время второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля.

Информацию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Кремль о переговорах в Абу-Даби: что известно

По словам Пескова, Россия примет участие во втором раунде переговоров в Абу-Даби, запланированном на 4-5 февраля.

Состав российской делегации останется без изменений, а возглавит ее, как и во время первого раунда, начальник ГРУ Игорь Костюков.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что переговоры в Абу-Даби будут проходить в два этапа: сначала двусторонняя встреча украинской и американской делегаций, а затем — трехсторонние консультации с участием Украины, США и России.

По его словам, во время переговоров в Абу-Даби планируют обсудить гарантии безопасности, послевоенное восстановление Украины, а также ожидают прогресса в вопросе обмена пленными.

