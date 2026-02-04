Найскладніша ситуація з електрикою залишається у столиці, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській областях, а також в інших регіонах центральної частини України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора з надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів.

Яка ситуація з енергетикою по Україні

– Станом на сьогодні найскладніша ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Важко і в інших областях Центру України, зокрема на Дніпропетровщині та Черкащині, – заявив Зеленський.

За його словами, лише у Києві зараз працюють понад 200 бригад. За звітом Міністерства енергетики, їхню кількість збільшать, щоб забезпечити ротацію працівників, оскільки люди виснажені.

У столиці понад 1,1 тис. багатоквартирних будинків у декількох районах залишаються без опалення.

Президент наголосив, що по кожному такому будинку має бути відповідь щодо чіткого терміну відновлення постачання тепла, гарантованого забезпечення людей можливостями обігріву та підтримки.

Водночас на селекторі детально обговорили умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів.

За його словами, були окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ та міністра оборони України.

Крім цього, були доповіді щодо забезпечення громад у Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Херсонській, Одеській, Донецькій, Вінницькій, Чернівецькій і Житомирській областях.

Президент доручив премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах на території всієї України.

Як зазначив Володимир Зеленський, є також окремі доручення на Ставку верховного головнокомандувача. Президент України подякував усім, хто працює заради людей.

