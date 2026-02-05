Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня, 5 февраля, прибыл в Киев с визитом.

Об этом в соцсети X сообщает канцелярия премьер-министра.

Визит Дональда Туска в Украину 5 февраля

Ранее Туск сообщил, что приедет в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

— В течение следующих нескольких дней я буду в Киеве по приглашению Зеленского. В это критическое время Украину нельзя оставлять совсем одну, — подчеркнул польский премьер.

Сегодня же канцелярия премьер-министра сообщила, что Дональд Туск начал свой визит в Киев. Также канцелярия опубликовала фото, где Дональда Туска на железнодорожном вокзале Киева встречает украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не стоит ожидать окончательных решений по прекращению огня в Украине после встречи Коалиции желающих в Париже 6 января.

По его словам, во время встречи в Париже страны (США и Европа) должны подтвердить свои намерения сотрудничать для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Фото: Канцелярия премьер-министра Польши

