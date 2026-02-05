Премьер Польши Дональд Туск приехал в Киев по приглашению Зеленского
- Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев.
- Его на киевском вокзале встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня, 5 февраля, прибыл в Киев с визитом.
Об этом в соцсети X сообщает канцелярия премьер-министра.
Визит Дональда Туска в Украину 5 февраля
Ранее Туск сообщил, что приедет в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
— В течение следующих нескольких дней я буду в Киеве по приглашению Зеленского. В это критическое время Украину нельзя оставлять совсем одну, — подчеркнул польский премьер.
Сегодня же канцелярия премьер-министра сообщила, что Дональд Туск начал свой визит в Киев. Также канцелярия опубликовала фото, где Дональда Туска на железнодорожном вокзале Киева встречает украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не стоит ожидать окончательных решений по прекращению огня в Украине после встречи Коалиции желающих в Париже 6 января.
По его словам, во время встречи в Париже страны (США и Европа) должны подтвердить свои намерения сотрудничать для обеспечения гарантий безопасности для Украины.
Фото: Канцелярия премьер-министра Польши