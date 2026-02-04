Зеленский озвучил возможные сроки достижения мира в Украине
- Война для Украины остается вопросом выживания государства, заявил Владимир Зеленский.
- В то же время, по его словам, дипломатический путь окончания войны возможен.
- Глава государства выразил надежду, что мир в Украине наступит менее чем через год.
Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны
В эфире телеканала France France 2 Владимир Зеленский заявил, что война для Украины остается вопросом выживания государства, однако дипломатический путь завершения конфликта все еще рассматривается как возможный. В то же время сроки достижения мира оцениваются как относительно сжатые, отметил президент.
По словам главы государства, нынешняя война имеет для Украины экзистенциальный характер, потому что напрямую затрагивает существование страны как независимого государства.
— Если мы проиграем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны, — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что потеря суверенитета и возможное поглощение Россией стали бы катастрофическими для украинцев.
При этом президент выразил уверенность, что подобный сценарий не реализуется. В то же время он подчеркнул надежду на дипломатическое завершение войны.
— Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем за год, — отметил он.
Напомним, что 4 февраля в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что после основной встречи работа была продолжена в формате отдельных групп.
Обсуждение продолжалось около пяти часов, 5 февраля встречи делегаций должны продолжиться.