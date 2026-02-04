Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что мир в Украине наступит менее чем через год.

Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны

В эфире телеканала France France 2 Владимир Зеленский заявил, что война для Украины остается вопросом выживания государства, однако дипломатический путь завершения конфликта все еще рассматривается как возможный. В то же время сроки достижения мира оцениваются как относительно сжатые, отметил президент.

По словам главы государства, нынешняя война имеет для Украины экзистенциальный характер, потому что напрямую затрагивает существование страны как независимого государства.

Сейчас смотрят

— Если мы проиграем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что потеря суверенитета и возможное поглощение Россией стали бы катастрофическими для украинцев.

При этом президент выразил уверенность, что подобный сценарий не реализуется. В то же время он подчеркнул надежду на дипломатическое завершение войны.

— Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем за год, — отметил он.

Напомним, что 4 февраля в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что после основной встречи работа была продолжена в формате отдельных групп.

Обсуждение продолжалось около пяти часов, 5 февраля встречи делегаций должны продолжиться.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.