Сегодня, 5 февраля, стартовал второй день переговоров в Абу-Даби.

Второй день переговоров в Абу-Даби: что известно

О старте второго дня переговоров в Абу-Даби сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

— Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.

Об итогах второго дня переговоров в Абу-Даби Рустем Умеров пообещал сообщить позже.

Напомним, что накануне был первый день переговоров в Абу-Даби.

Они начались в трехстороннем формате между Украиной, США и Россией.

Далее была работа в отдельных группах по направлениям, после чего состоялась повторная совместная синхронизация позиций.

Работу в первый день переговоров в Абу-Даби Рустем Умеров назвал “содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения”.

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, нардеп Давид Арахамия, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, советник кабинета президента Украины ОП Александр Бевз.

С американской стороны в консультациях принимают участие Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

Российская сторона представлена на высоком военном уровне.

