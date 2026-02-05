Сьогодні, 5 лютого, стартував другий день переговорів в Абу-Дабі.

Про старт другого дня переговорів в Абу-Дабі повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

— Працюємо в тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій.

Про підсумки другого дня переговорів в Абу-Дабі Рустем Умєров пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, що напередодні був перший день переговорів в Абу-Дабі.

Стартували вони спершу у тристоронньому форматі між Україною, США та Росією.

Далі була робота в окремих групах за напрямами, після чого відбулася повторна спільна синхронізація позицій.

Роботу під час першого дня переговорів в Абу-Дабі Рустем Умєров називав “змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення”.

Українську делегацію на переговорах в Абу-Дабі представляє секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, нардеп Давид Арахамія, заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, радник кабінету президента України ОП Олександр Бевз.

З американського боку участь у консультаціях беруть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

Російська сторона представлена на високому військовому рівні.

