Уночі проти 6 лютого Росія продовжила атаки по українських містах, застосувавши ударні безпілотники.

Найбільш трагічні наслідки зафіксовані в Запорізькій області, де внаслідок ворожого удару загинули цивільні.

Водночас у Києві триває подолання наслідків атаки на енергетичну інфраструктуру, в Україні готуються зміни для пасажирів залізниці, а у світі — новий міжнародний скандал навколо справи Джеффрі Епштейна.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Вільнянськ

Уночі проти 6 лютого ворог атакував Вільнянськ Запорізького району ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Перед вибухами в місті фіксувався рух ворожих БпЛА в напрямку Запорізької області та Запоріжжя.

Унаслідок влучання російського дрона повністю зруйновано приватний житловий будинок.

Жертвами атаки стало подружжя — 49-річний чоловік та 48-річна жінка.

У Києві погіршилася ситуація з теплом після удару по Дарницькій ТЕЦ

Через російський удар по Дарницькій ТЕЦ у двох районах Києва виникла складна ситуація з теплопостачанням.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, найбільш критичною залишається зона, яку забезпечувала теплом ТЕЦ-4.

Найближчим часом відновлення теплопостачання там не очікується, тому енергетики намагаються компенсувати ситуацію покращеними графіками електропостачання.

До робіт залучено 64 ремонтні бригади.

Крім того, триває встановлення газових когенераційних установок. Очікується запуск нових об’єктів потужністю 9 МВт і 18 МВт.

В Україну цього тижня також надійде 596 т гуманітарної енергетичної допомоги — трансформатори, генератори та інше критично важливе обладнання.

В Україні посилять контроль за підготовкою новобранців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про посилення контролю за станом навчальних центрів та якістю підготовки новобранців.

За його словами, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими перевищили 31,7 тис. осіб, що суттєво зменшило наступальні спроможності ворога.

Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня інструкторів, безпеки на полігонах, а також соціально-побутових умов у навчальних центрах.

Також буде продовжено аудит якості базової загальновійськової підготовки, який регулярно проводиться в навчальних частинах і бойових бригадах із осені 2025 року.

Укрзалізниця змінює правила повернення квитків

Укрзалізниця планує запровадити оновлену систему повернення квитків, яка залежатиме від того, наскільки завчасно пасажир відмовляється від поїздки.

Голова правління компанії Олександр Перцовський повідомив, що зараз близько 13% квитків повертають у день відправлення, що створює фінансові втрати для перевізника.

Згідно з новими правилами, за 15-20 діб до поїздки кошти повертатимуть повністю, за 10-14 діб — 90%, за 5-9 діб — 75%, за 1-4 дні — 50%.

Менш ніж за добу до відправлення повернення становитиме близько 30%.

Для військових, соціально вразливих груп та поїздів до прифронтових регіонів можуть передбачити пільгові умови.

У Норвегії розслідують справу ексглави уряду через матеріали Епштейна

Норвезька поліція розпочала розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра Турбйорн Ягланд у зв’язку з матеріалами справи засудженого у США сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Як повідомляє Reuters, провадження відкрили за підозрою у корупції за обтяжувальних обставин.

Слідство перевіряє, чи міг Ягланд отримувати подарунки, поїздки або позики у зв’язку з обійманими посадами.

Наразі йому не висунуто обвинувачень.

Сам Ягланд заявив, що схвалює початок розслідування та готовий повністю співпрацювати зі слідством.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1444-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

