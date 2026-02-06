Полковник полиции Ярослав Меженный стал новым начальником Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

Нового руководителя черкасской полиции личному составу и представителям органов власти 6 февраля представил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

До этого он занимал руководящие должности в подразделениях полиции Донецкой области и имеет опыт организации работы в условиях повышенной сложности.

Во время представления нового руководителя глава Нацполиции Иван Выгивский обозначил ключевые задачи для черкасской полиции, подчеркнув важность сотрудничества с другими правоохранительными органами, местными властями и общественностью.

По словам Ивана Выгивского, эффективное взаимодействие между всеми структурами является основой безопасности региона.

Он также пожелал новому начальнику успешной службы, результативной работы и доверия со стороны граждан.

Меженный Ярослав возглавил черкасскую полицию после того, как 3 февраля его предшественник, Олег Гудыма, объявил о временном прекращении исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования стрельбы в селе Нехворощ Корсунского района 27 января.

Тогда погибли четверо правоохранителей — майор полиции Сергей Сафронов, майор полиции Александр Флоринский, старший лейтенант полиции Денис Половинка, майор полиции Владимир Бойко — и ветеран, участник боевых действий Сергей Русинов.

Старший лейтенант Александр Шпак получил ранения.

В тот день глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский отмечал, что “во время задержания фигуранта (речь идет о Сергее Русинове, — Ред.), которого разыскивали за совершение убийства, тот открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназ полиции ликвидировал убийцу”.

Позже в областной полиции уточнили, что “полицейские проводили следственные действия, чтобы установить причастность местного жителя к тяжкому преступлению, совершенному в прошлом году“.

По их данным, “увидев правоохранителей, мужчина сбежал из места проживания с автоматическим оружием и скрылся в лесу. Во время мероприятий по розыску и задержанию злоумышленник открыл огонь по полицейским”.

Кроме того, отмечали в Нацполиции области, “во время обыска в домовладении были изъяты тайник с оружием, боеприпасы, гранаты, патроны и около 4 кг наркотического вещества”.

Информация об обнаружении наркотических средств, неточности в формулировке процессуального статуса Сергея Русинова и другие действия со стороны правоохранителей в день трагедии вызвали возмущение среди общественности.

В частности, ветеранов и военных возмутило, что в официальных заявлениях говорилось о розыске Сергея Русинова по факту совершения убийства, тогда как на самом деле, утверждали они, речь шла о неподтвержденных обвинениях в поджоге автомобиля местного депутата.

Через три дня после трагедии в Нехвороще, 30 января, глава Нацполиции Иван Выгивский упрекнул СМИ за “героизацию” ветерана.

1 февраля 350 ветеранов со всей Украины устроили масштабный автопробег от Шполы до Черкасс.

Они требовали отстранения руководства полиции, независимого расследования трагедии в Нехвороще и ее причин, а также надлежащего захоронения убитого ветерана.

Поскольку к митингующим в тот день из областной полиции вышел только дежурный, именно ему и были переданы требования. Реакцию на них ветераны хотели получить до 4 февраля.

Вечером 3 февраля тогдашний глава областной полиции Олег Гудима объявил о своем решении временно прекратить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования.

