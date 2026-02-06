Полковник поліції Ярослав Меженний став новим начальником Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

Нового очільника черкаської поліції особовому складу та представникам органів влади 6 лютого представив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Ярослав Меженний — новий очільник черкаської поліції

До цього він обіймав керівні посади в підрозділах поліції Донецької області та має досвід організації роботи в умовах підвищеної складності, зазначають у поліції.

Під час представлення нового керівника голова Нацполіції Іван Вигівський окреслив ключові завдання для черкаської поліції, наголосивши на важливості співпраці з іншими правоохоронними органами, місцевою владою та громадськістю.

За словами Івана Вигівського, ефективна взаємодія між усіма структурами є основою безпеки регіону.

Він також побажав новому начальникові успішної служби, результативної роботи та довіри з боку громадян.

Чому Меженний Ярослав очолив черкаську поліцію

Меженний Ярослав очолив черкаську поліцію після того, як 3 лютого його попередник, Олег Гудима, оголосив про тимчасове припинення виконання службових обов’язків на час проведення розслідування стрілянини в селі Нехворощ Корсунського району 27 січня.

Тоді загинули четверо правоохоронців — майор поліції Сергій Сафронов, майор поліції Олександр Флорінський, старший лейтенант поліції Денис Половинка, майор поліції Володимир Бойко — та ветеран, учасник бойових дій Сергій Русінов.

Старший лейтенант Олександр Шпак дістав поранення.

Того дня очільник Національної поліції України Іван Вигівський зазначав, що “під час затримання фігуранта (ідеться про Сергія Русінова, — Ред.), якого розшукували за вчинення вбивства, той відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю”.

Пізніше в обласній поліції уточнили, що “поліцейські проводили слідчі дії, щоб встановити причетність місцевого жителя до тяжкого злочину, вчиненого торік“.

За їхніми даними, “побачивши правоохоронців, чоловік утік із місця проживання з автоматичною зброєю та сховався в лісі. Під час заходів із розшуку та затримання зловмисник відкрив вогонь по поліцейських”.

Крім того, зауважували в Нацполіції області, “під час обшуку в домоволодінні було вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько 4 кг наркотичної речовини”.

Інформація про виявлення наркотичних засобів, неточності у формулюванні процесуального статусу Сергія Русінова та інші дії з боку правоохоронців у день трагедії викликали обурення серед громадськості.

Зокрема, ветеранів та військових обурило, що в офіційних заявах ішлося про розшук Сергія Русінова за фактом вчинення вбивства, тоді як насправді, стверджували вони, ішлося про непідтверджені звинувачення в підпалі авто місцевого депутата.

За три дні після трагедії в Нехворощі, 30 січня, очільник Нацполіції Іван Вигівський дорікнув медіа через “героїзацію” ветерана.

1 лютого 350 ветеранів з усієї України влаштували масштабний автопробіг від Шполи до Черкас.

Вони вимагали відсторонення керівництва поліції, незалежного розслідування трагедії у Нехворощі та її причин, а також належного поховання вбитого ветерана.

Оскільки до мітингувальників того дня з обласної поліції вийшов лише черговий, саме йому і були передані вимоги. Реакцію на них ветерани прагнули отримати до 4 лютого.

Увечері 3 лютого тодішній очільник обласної поліції Олег Гудима оголосив про своє рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування.

