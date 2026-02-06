Украинская оборонная промышленность продолжает развивать собственные высокотехнологичные образцы вооружения. Одними из самых амбициозных проектов последнего времени стали баллистические ракеты FP-7 и FP-9 от Fire Point.

Эти системы рассматриваются как доступная альтернатива западным ракетным комплексам и могут существенно изменить баланс возможностей в войне на дальних дистанциях.

Что известно о баллистических ракетах FP-7 и FP-9, читайте в нашем материале.

Ракета FP-7: что известно об украинском аналоге ATACMS

О новых ракетах FP-9 и FP-7 рассказали руководители Fire Point Ирина Терех и Денис Штилерман в интервью DW. В частности, ракета FP-7 позиционируется как бюджетная замена американской ATACMS. Она предназначена для высокоточных ударов по целям на расстоянии до 300 км.

Такая дальность FP-7 позволяет поражать военные базы, логистические узлы, склады боеприпасов и командные пункты противника в оперативном тылу.

Основной акцент в ракете FP-7 сделан на точность и относительную простоту производства, что позволяет быстрее масштабировать выпуск в случае серийного производства.

Ракета FP-9: что известно об оружии стратегического уровня

Гораздо более серьезные возможности заложены в проекте FP-9. Ракета FP-9, дальность которой составляет 800-850 км, способна нести боевую часть массой около 800 кг. Такая дальность ракеты FP 9 от Fire Point фактически переводит ее в категорию стратегического оружия.

По словам разработчиков, поражение на подобной дистанции открывает возможность воздействовать на ключевые объекты глубоко в тылу России, включая крупнейшие города и промышленные центры.

Ракета FP-9: характеристики

Одним из ключевых преимуществ украинской ракеты FP 9 от Fire Point является именно баллистический тип полета. В отличие от беспилотников или крылатых ракет ракету FP-9, скорость которой превышает 1 200 м/с, трудно перехватить даже многоуровневой системой противовоздушной обороны.

Как отмечают в Fire Point, баллистические ракеты FP-9 и FP-7 имеют значительно более высокие шансы прорвать несколько контуров ПВО, особенно вокруг хорошо защищенных объектов. Именно поэтому они рассматриваются как один из немногих реальных инструментов для поражения сверхзащищенных целей.

Чего ожидают от FP-7 и FP-9

Если эти ракеты будут приняты на вооружение, Украина получит собственный инструмент дальнего удара, независимый от политических ограничений партнеров.

Это может:

уменьшить зависимость от импорта западных ракет;

усилить сдерживание противника;

расширить возможности асимметричного ответа;

создать новый технологический задел для оборонной промышленности.

Когда ракеты FP-7 и FP-9 от Fire Point появятся в зоне боевых действий

Сейчас ракеты находятся на завершающей стадии испытаний. По предварительным планам, уже в феврале этого года они должны пройти кодификацию и получить официальный статус вооружения Вооруженных сил.

Такой стремительный темп разработки стал возможен благодаря минимизации бюрократических барьеров и упрощению процедур в отечественном оборонном секторе. Речь идет, в частности, о специальных нормах, введенных постановлением №256. Для сравнения, создание подобных ракетных систем во Франции или России растягивалось более чем на полтора десятилетия.

