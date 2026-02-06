Українська оборонна промисловість продовжує розвивати власні високотехнологічні зразки озброєння. Одним із найбільш амбітних проєктів останнього часу стали балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Fire Point.

Ці системи розглядаються як доступна альтернатива західним ракетним комплексам і можуть суттєво змінити баланс можливостей у війні на дальніх дистанціях.

Що відомо про балістичні ракета FP-7 та FP-9, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Ракета FP-7: що відомо про український аналог ATACMS

Про нові ракети FP-9 та FP-7 розповіли керівники Fire Point Ірина Терех та Денис Штілерман в інтерв’ю DW. Зокрема, ракета FP-7 позиціонується як бюджетна заміна американської ATACMS. Вона призначена для високоточних ударів по цілях на відстані до 300 км.

Така FP-7 дальність дозволяє уражати військові бази, логістичні вузли, склади боєприпасів і командні пункти противника в оперативному тилу.

Основний акцент у ракеті FP-7 зроблено на точність та відносну простоту виробництва, що дає змогу швидше масштабувати випуск у разі серійного виробництва.

Ракета FP-9: що відомо про зброю стратегічного рівня

Набагато серйозніші можливості закладені в проєкт FP-9. Ракета FP-9, дальність якої 800-850 км, здатна нести бойову частину масою близько 800 кг. Така дальність ракети FP 9 від Fire Point, фактично переводить її в категорію стратегічної зброї.

За словами розробників, ураження на подібній дистанції відкриває можливість впливати на ключові об’єкти глибоко в тилу Росії, включно з найбільшими містами та промисловими центрами.

Ракета FP-9: характеристики

Однією з ключових переваг української ракети FP 9 від Fire Point, є саме балістичний тип польоту. На відміну від безпілотників або крилатих ракет ракету FP-9, швидкість якої понад 1 200 м/с, важко перехопити навіть багаторівневою системою протиповітряної оборони.

Як зазначають у Fire Point, балістичні ракети FP-9 та FP-7 мають значно вищі шанси прорвати кілька контурів ППО, особливо навколо добре захищених об’єктів. Саме тому вони розглядаються як один із небагатьох реальних інструментів для ураження надзахищених цілей.

Чого очікують від FP-7 та FP-9

Якщо ці ракети буде прийнято на озброєння, Україна отримає власний інструмент далекого удару, незалежний від політичних обмежень партнерів.

Це може:

зменшити залежність від імпорту західних ракет;

посилити стримування противника;

розширити можливості асиметричної відповіді;

створити новий технологічний заділ для оборонної промисловості.

Коли ракети FP-7 та FP-9 від Fire Point з’являться в зоні бойових дій

Зараз ракети перебувають на завершальній стадії випробувань. За попередніми планами, уже у лютому цього року вони мають пройти кодифікацію та отримати офіційний статус озброєння Збройних сил.

Такий стрімкий темп розробки став можливим завдяки мінімізації бюрократичних бар’єрів і спрощенню процедур у вітчизняному оборонному секторі. Ідеться, зокрема, про спеціальні норми, запроваджені постановою №256. Для порівняння, створення подібних ракетних систем у Франції або Росії розтягувалося більш ніж на півтора десятиліття.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.