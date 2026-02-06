Потери врага на 6 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 444-е сутки полномасштабной войны превысили 1,244 млн.

Потери врага на 6 февраля 2026 года

  • личного состава – около 1 244 560 (+720);
  • танков – 11 648 (+6);
  • боевых бронированных машин – 24 007 (+11);
  • артиллерийских систем – 37 014 (+39);
  • РСЗО – 1 637 (+1);
  • средств ПВО – 1 295 (+2);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 920 (+826);
  • крылатых ракет – 4 245;
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 77 311 (+162);
  • специальной техники – 4 063 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1444 дня.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

