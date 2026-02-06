Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 6 февраля: уничтожено 720 оккупантов и 39 артсистем
Потери врага на 6 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 444-е сутки полномасштабной войны превысили 1,244 млн.
Сейчас смотрят
Потери врага на 6 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 244 560 (+720);
- танков – 11 648 (+6);
- боевых бронированных машин – 24 007 (+11);
- артиллерийских систем – 37 014 (+39);
- РСЗО – 1 637 (+1);
- средств ПВО – 1 295 (+2);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 920 (+826);
- крылатых ракет – 4 245;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 311 (+162);
- специальной техники – 4 063 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1444 дня.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.