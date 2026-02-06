Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 6 лютого: знищено 720 окупантів та 39 артсистем
Втрати ворога на 6 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 720 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 444-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,244 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 6 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 244 560 (+720);
- танків – 11 648 (+6);
- бойових броньованих машин – 24 007 (+11);
- артилерійських систем – 37 014 (+39);
- РСЗВ – 1 637 (+1);
- засобів ППО – 1 295 (+2);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826);
- крилатих ракет – 4 245;
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 311 (+162);
- спеціальної техніки – 4 063 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 444-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.