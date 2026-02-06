Втрати ворога на 6 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 720 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 444-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,244 млн.

Втрати ворога на 6 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 244 560 (+720);
  • танків – 11 648 (+6);
  • бойових броньованих машин – 24 007 (+11);
  • артилерійських систем – 37 014 (+39);
  • РСЗВ – 1 637 (+1);
  • засобів ППО – 1 295 (+2);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826);
  • крилатих ракет – 4 245;
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 77 311 (+162);
  • спеціальної техніки – 4 063 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 444-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

