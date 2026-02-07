Во время последних переговоров в Абу-Даби российская сторона впервые начала обсуждать вопрос создания свободной экономической зоны в Донецкой области.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время закрытой встречи с медиа.

Свободная экономическая зона на Донбассе: что известно

Владимир Зеленский отметил, что российские переговорщики ранее не обсуждали вопрос создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Сейчас смотрят

– Возможно, сложные вопросы мы должны рассматривать на трехсторонней встрече. Судя по тому, что мне сказала команда – они об этой теме говорили, как это может быть. Значит “русские”, в принципе, готовы это обсуждать. Ранее о свободной экономической зоне они тоже не говорили. Потому что были не готовы. Сейчас они сработали на прием информации о свободной экономической зоне, – прокомментировал президент.

Украинский лидер заявил, что пока не имеет четко сформированного мнения о том, может ли быть реализована свободная экономическая зона.

– У нас были разные взгляды на это. Поэтому мы говорим о какой-то большой зоне. Часть ее, которая сейчас под контролем “русских”, – под контролем “русских”. Часть зоны, которую мы сейчас контролируем, то есть восточная часть Донбасса, будет под нашим контролем. То есть даже если мы придем к созданию свободной экономической зоны, нам будут нужны справедливые и надежные правила, – пояснил украинский лидер.

Он подчеркнул, что речь идет об одинаковых правилах для обеих сторон и одинаковых предложениях.

Президент заявил, что Украина нуждается в справедливом сбалансированном отношении для обеих сторон.

– Это наша земля. Мы не признаем ее российской, даже если это свободная экономическая зона. Наша земля, если это свободная экономическая зона, – это наш народ, наш флаг, и это наш контроль. Как контролировать ее – решать нам, – подытожил он.

По словам Зеленского, Украина не должна рассказывать, что будет делать на Донбассе, если это ее территория, и это справедливо и надежно.

Он добавил, что если украинцы должны сделать шаг назад для создания свободной экономической зоны, то другая сторона должна сделать то же самое.

– Пока наши военные не скажут мне, что больше двигаться нельзя, потому что это вопрос безопасности, – резюмировал президент.

Напомним, США впервые предложили Украине и РФ встретиться в Майами уже через неделю.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина считает формулу “стоим, где стоим” наиболее справедливой и надежной моделью прекращения огня, в частности в отношении Донбасса.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.