Україна вважає найсправедливішою для усіх сторін модель “стоїмо, де стоїмо” у контексті припинення вогню.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з представниками медіа.

Якою є прийнятна модель припинення вогню для України

Так, за словами Володимира Зеленського, військові вже розуміють, яким чином у разі ухвалення політиками рішення про закінчення війни буде технічно відбуватися моніторинг припинення вогню.

Він додав, що США підтвердили свою участь в процесі врегулювання, однак складні питання залишились такими ж.

– Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. “Стоїмо, де стоїмо” – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд, – наголосив він.

Також президент повідомив, що американська сторона знову порушувала питання щодо вільної економічної зони.

За його словами, загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті.

– Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція – “стоїмо, де стоїмо”. Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали, – пояснив український лідер.

Зеленський заявив, що у звʼязку з ймовірними ризиками, українська делегація повідомила, що якщо будуть ті чи інші двосторонні домовленості Росії та США, то пункти, які будуть повʼязані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і в цілому не варто таке обговорювати без України.

Президент пообіцяв, що Україна демонструватиме свою реакцію у випадку таких ризиків.

Він наголосив, що наразі все ще немає спільного розуміння, що робити із Запорізькою атомною станцією, тож це питання має вирішуватися разом з відновленням греблі, використанням води і загалом екосистеми цієї території.

Нагадаємо, американська делегація на другому раунді переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого вперше запропонувала переговорним групам України та Росії зустрітися у Маямі, США, через тиждень.

Раніше стало відомо, що США пропонують завершити війну до початку літа і формують чіткий графік переговорного процесу.

