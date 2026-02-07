Під час останніх переговорів в Абу-Дабі російська сторона вперше почала обговорювати питання створення вільної економічної зони в Донецькій області.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час закритої зустрічі з медіа.

Вільна економічна зона на Донбасі: що відомо

Володимир Зеленський зазначив, що російські переговорники раніше не обговорювали питання створення вільної економічної зони на Донбасі.

– Можливо, складні питання ми повинні розглядати на тристоронній зустрічі. Судячи з того, що мені сказала команда – вони про цю тему говорили, як це може бути. Значить “руські”, в принципі, готові це обговорювати. Раніше про вільну економічну зону вони теж не говорили. Тому що були не готові. Зараз вони спрацювали на приймання інформації про вільну економічну зону, – прокоментував президент.

Український лідер заявив, що наразі не має чітко сформованої думки щодо того, чи може бути реалізована вільна економічна зона.

– У нас були різні погляди на це. Тож ми говоримо про якусь велику зону. Частина її, яка зараз під контролем “рускіх”, – під контролем “рускіх”. Частина зони, яку ми зараз контролюємо, тобто східна частина Донбасу, буде під нашим контролем. Тобто навіть якщо ми прийдемо до створення вільної економічної зони, нам будуть потрібні справедливі та надійні правила, – пояснив український лідер.

Він наголосив, що йдеться про однакові правила для обох сторін та однакові пропозиції.

Президент заявив, що Україна потребує справедливого збалансованого ставлення для обох сторін.

– Це наша земля. Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона. Наша земля, якщо це вільна економічна зона, – це наш народ, наш прапор, і це наш контроль. Як контролювати її – вирішувати нам, – підсумував він.

За словами Зеленського, Україна не повинна розповідати, що буде робити на Донбасі, якщо це її територія, і це справедливо та надійно.

Він додав, що якщо українці мають зробити крок назад для створення вільної економічної зони, то інша сторона має зробити те саме.

– Допоки наші військові не скажуть мені, що більше рухатися не можна, бо це питання безпеки, – резюмував президент.

Нагадаємо, США вперше запропонували Україні та РФ зустрітися у Маямі вже за тиждень.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна вважає формулу “стоїмо, де стоїмо” найбільш справедливою та надійною моделлю припинення вогню, зокрема щодо Донбасу.

