Украина частично решила проблему использования антенн на территории Беларуси, которые помогали в наведении российских ударных дронов для атак по Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина уменьшила угрозу от антенн в Беларуси

По словам главы государства, долгое время Россия строила различные воздушные коридоры, которые использовала во время атак на энергетические объекты Украины.

— Прежде всего это ударные дроны. Это техническая поддержка, техническое оборудование на антеннах на территории Беларуси, которые помогали дронам. Украина занималась этим вопросом и нашла, что сделать с некоторыми антеннами, чтобы уменьшить масштабы атак против нас, — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

В то же время президент отметил, что уменьшить угрозу ударов российским Орешниковым, расположенным на территории Беларуси, не получится, а потому наш удар по Капустиному Яру должен стать предостережением белорусскому руководству.

По словам Зеленского, на территории Беларуси уже полностью или частично находится Орешник. Там провели соответствующие технические работы. Президент отмечает, что Минск знает об украинском ударе по Капустному Яру, где россияне держат Орешник.

— Поэтому наш такой сигнал Беларуси — вас могут втянуть в эту войну, и россияне этого хотят. Мы говорим народу Беларуси, что их втягивают в войну против Украины, — отметил президент Украины.

По словам президента, режим в Беларуси разрешил наступление на Украину в 2022 году, но белорусы тогда не участвовали. Также режим разрешил, чтобы летели ракеты с территории Беларуси.

— То есть этот режим является союзником российского агрессора, но там, в Беларуси, есть люди, которые не принимают прямого участия в войне. Это первое. Но мы считаем, что есть риски в случае втягивания белорусов в войну. И это — второе, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина сделала все, чтобы антенны на территории Беларуси не работали. И Украина точно сделает все, чтобы Орешник там не начал работать.

— Это угроза для нас. И мы хотим задействовать все инструменты, чтобы этого не произошло. Если России удастся втянуть в эту войну еще одну страну — Беларусь — это будет большая трагедия, — сказал президент.

По его словам, применение Орешнико с территории Беларуси по Украине уже будет втягиванием этой страны в войну.

— Когда в первую ночь (полномасштабной войны, — Ред.) летели ракеты с территории Беларуси, Лукашенко потом говорил: Я здесь не виноват, это были россияне, у нас давно это оружие стояло, у нас давно расположена армия.

Теперь Лукашенко не сможет так же говорить об ударных дронах, потому что такого оружия у него не было, пояснил Зеленский.

Напомним, что Зеленский в конце декабря 2025 года заявил, что российские Шахеды “видят” наши рубежи перехватчиков и обходят их благодаря Беларуси.

По данным украинской разведки, антенны для наведения Шахедов на западные регионы стоят на обычных жилых домах.

