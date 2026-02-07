Україна частково розв’язала проблему використання антен на території Білорусі, які допомагали у наведенні російських ударних дронів на Україну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна зменшила загрозу від антен в Білорусі

За словами глави держави, тривалий час Росія будувала різні повітряні коридори, які використовувала під час атак на енергетичні об’єкти України.

— Передусім це ударні дрони. Це технічна підтримка, технічне обладнання на антенах на території Білорусі, які допомагали дронам. Україна займалася цим питанням і знайшла, що зробити з деякими антенами, щоб зменшити масштаби атак проти нас, — сказав Зеленський під час спілкування із журналістами.

Водночас президент зауважив, що зменшити загрозу ударів російським Орєшніком, розташованим на території Білорусі, не вийде, а тому наш удар по Капустиному Яру має стати пересторогою білоруському керівництву.

За словами Зеленського, на території Білорусі вже повністю або частково є Орєшнік. Там провели відповідні технічні роботи. Президент наголошує, що Мінськ знає про український удар по Капустиному Яру, де росіяни тримають Орєшній.

— Тому наш такий сигнал Білорусі — вас можуть втягнути у цю війну, і росіяни цього хочуть. Ми кажемо народу Білорусі, що їх втягують у війну проти України, — зазначив президент України.

За словами президента, режим у Білорусі дозволив наступ на Україну в 2022 році, але білоруси тоді не брали участі. Також режим дозволив, щоб летіли ракети з території Білорусі.

— Тобто цей режим є союзником російського агресора, але там, в Білорусі, є люди, які не беруть прямої участі у війні. Це перше. Але ми вважаємо, що є ризики у разі втягування білорусів у війну. І це – друге, — сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна зробила все, щоб антени на території Білорусі не працювали. І Україна точно зробить все, щоб Орєшнік там не почав працювати.

— Це загроза для нас. І ми хочемо залучити всі інструменти, щоб цього не відбулося. Якщо у Росії вийде залучити в цю війну ще одну країну – Білорусь – це буде велика трагедія, — сказав президент.

За його словами, застосування Орєшніка з території Білорусі по Україні вже буде втягуванням цієї країни у війну.

— Коли в першу ніч (повномасштабної війни, — Ред.) летіли ракети з території Білорусі, Лукашенко потім говорив: Я тут не винен, це були росіяни, у нас давно ця зброя стояла, у нас давно розташована армія.

Тепер Лукашенко не зможе так само говорити про ударні дрони, бо такої зброї у нього не було, пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський наприкінці грудня 2025 року заявив, що російські Шахеди “бачать” наші рубежі перехоплювачів та обходять їх завдяки Білорусі.

За даними української розвідки, антени для наведення Шахедів на західні регіони стоять на звичайних житлових будинках.

