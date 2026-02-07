ВСУ поразили РСЗО Ураган, нефтебазу и центры БпЛА оккупантов — Генштаб
- ВСУ поразили РСЗО Ураган, пункты управления БпЛА и сосредоточение живой силы противника на ТОТ.
- В Запорожской области уничтожен центр производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника.
- Зафиксировано поражение нефтебазы в Саратовской области РФ, потери противника уточняются.
В течение 5–6 февраля и в ночь на 7 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Под удар попали реактивные системы залпового огня, пункты управления беспилотниками, сосредоточение живой силы, нефтебаза и центр производства FPV-дронов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Серия успешных ударов по военным объектам РФ: что известно
По данным Генштаба, на временно оккупированной территории Донецкой области в районе Новомайорского поражена вражеская РСЗО Ураган, а вблизи Часового Яра — сосредоточение живой силы противника.
Также в Донецкой области, в районах Ялты и Николаевки, зафиксировано поражение ремонтного подразделения врага и пункта управления БпЛА, а вблизи Полтавки — еще одну реактивную систему залпового огня.
На временно оккупированной территории Запорожской области украинские военные нанесли удары по сосредоточению живой силы противника в районах Ровнополья и Дорожнянки.
Кроме того, в районе Гуляйполя поражен пункт управления БПЛА, а в районе Комыш-Зари — центр производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника.
В ночь на 7 февраля, по предварительной информации, была поражена нефтебаза Балашово в Саратовской области РФ.
Также в Белгородской области, в районе населенного пункта Дроновка, зафиксировано поражение сосредоточения живой силы врага.
В Генштабе отмечают, что потери противника и масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.