Упродовж 5–6 лютого та в ніч на 7 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії вогневих ударів по військових об’єктах російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Під ураження потрапили реактивні системи залпового вогню, пункти управління безпілотниками, зосередження живої сили, нафтобаза та центр виробництва FPV-дронів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Серія успішних ударів по військових об’єктах РФ: що відомо

За даними Генштабу, на тимчасово окупованій території Донецької області у районі Новомайорського уражено ворожу РСЗВ Ураган, а поблизу Часового Яру — зосередження живої сили противника.

Також на Донеччині, в районах Ялти та Миколаївки, зафіксовано ураження ремонтного підрозділу ворога та пункту управління БпЛА, а поблизу Полтавки — ще одну реактивну систему залпового вогню.

На тимчасово окупованій території Запорізької області українські військові били по зосередженню живої сили противника в районах Рівнопілля та Дорожнянки.

Окрім цього, у районі Гуляйполя уражено пункт управління БпЛА, а в районі Комиш-Зорі — центр виробництва FPV-дронів і підготовки пілотів противника.

У ніч на 7 лютого, за попередньою інформацією, було уражено нафтобазу Балашово в Саратовській області РФ.

Також у Бєлгородській області, в районі населеного пункту Дронівка, зафіксовано ураження зосередження живої сили ворога.

У Генштабі зазначають, що втрати противника та масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.