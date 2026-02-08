В понедельник, 9 февраля, будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Графики отключения света по всей Украине

– Завтра, 9 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, – говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании уточняют, что в отдельных областях будут введены аварийные отключения для стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего введения прогнозируемых графиков отключений света во всех регионах.

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В Укрэнерго добавили, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться.

График и продолжительность отключений по конкретному адресу необходимо проверять на официальных страницах облэнерго в регионе потребителя.

Графики отключения света в Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в Киевской области в понедельник, 9 февраля.

Графики отключения света во Львовской области

Графики отключения электроэнергии на завтра опубликовали во Львовэнерго. Отключать электроснабжение будут от двух до четырех раз в течение суток.

Графики отключения света в Черниговской области

В Черниговской области 9 февраля будут применены почасовые графики отключения. Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.

Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.

Напомним, глава Минэнерго Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной после массированной атаки РФ 7 февраля.

Сегодня планируется запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве.

Также в воскресенье, 8 февраля, зафиксирован самый большой суточный объем импорта электроэнергии.

