Графіки відключення світла 9 лютого: де будуть аварійні знеструмлення
У понеділок, 9 лютого, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра, 9 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.
В компанії уточнюють, що в окремих областях будуть запроваджені аварійні відключення для стабілізації ситуації в енергосистемі.
Зазначається, що енергетики роблять усе можливе для скорішого запровадження прогнозованих графіків відключень світла в усіх регіонах.
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
В Укренерго додали, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися.
Графік і тривалість відключень за конкретною адресою необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго у регіоні споживача.
Нагадаємо, глава Міненерго Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України надалі складна після масованої атаки РФ 7 лютого.
Сьогодні планується запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві.
Також у неділю, 8 грудня, зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії.