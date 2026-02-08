У понеділок, 9 лютого, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 9 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.

В компанії уточнюють, що в окремих областях будуть запроваджені аварійні відключення для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Зазначається, що енергетики роблять усе можливе для скорішого запровадження прогнозованих графіків відключень світла в усіх регіонах.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

В Укренерго додали, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися.

Графік і тривалість відключень за конкретною адресою необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго у регіоні споживача.

Нагадаємо, глава Міненерго Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України надалі складна після масованої атаки РФ 7 лютого.

Сьогодні планується запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві.

Також у неділю, 8 грудня, зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії.

