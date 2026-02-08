За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 294 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно последним данным, вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, осуществил 74 авиационных удара, сбросил 227 управляемых авиабомб.

Кроме того, задействовал для поражения 3663 дронов-камикадзе и осуществил 2778 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 8 февраля 2026

Ситуация в Украине на 8 февраля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили 11 атак врага, противник осуществил 93 обстрела, в том числе 15 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 18 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах Покровки, Зеленого, Старицы, Чугуновки, Прилипки, Лимана, Волчанска, Волчанских Хуторов и в направлении Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло 13 вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новой Кругляковки, Шийковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Ямполя, Закитного и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районах Миньковки, Предтечиного, Васюковки, Орехово-Василевки и в направлении Приволья.

На Константиновском направлении враг осуществил 28 атак вблизи Плещеевки, Русиного Яра, Константиновки и в сторону населенных пунктов Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Котлино, Покровск, Гришино, Муравка, Удачное, Молодецкое, Филиала и в сторону населенных пунктов Сергиевка, Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил шесть атак, в районах Приволья, Александрограда и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов — в районе Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Староукраинки, Доброполья, Прилук, Зеленого, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 11 атак противника в районах Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандеевки, Павловки, Приморского и Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел две неудачные наступательные операции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери врага на 8 февраля 2026 года

личного состава – около 1 246 330 (+1040);

танков – 11 651 (+1);

боевых бронированных машин – 24 010 (+1);

артиллерийских систем – 37 044 (+8);

РСЗО – 1 637;

средств ПВО – 1 295;

самолетов – 435;

вертолетов – 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 549 (+468);

крылатых ракет – 4 269 (+24);

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 77 439 (+60);

специальной техники – 4 069 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.

