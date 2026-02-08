Минулої доби на фронті зафіксовано 294 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з останніми даними, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб.

Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 8 лютого 2026

Ситуація в Україні на 8 лютого 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої добинаші захисники відбили 11 атак ворога, противник здійснив 93 обстріли, в тому числі 15 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, в районах Покровки, Зеленого, Стариці, Чугунівки, Приліпки, Лиману, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Григорівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Ямполя, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив шість атак, в районах Привілля, Олесандрограда та у напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Староукраїнки, Добропілля, Прилук, Зеленого, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 11 атак противника у районах Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки, Павлівки, Приморського й Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів дві невдалі наступальні дії.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 8 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 246 330 (+1040);

танків – 11 651 (+1);

бойових броньованих машин – 24 010 (+1);

артилерійських систем – 37 044 (+8);

РСЗВ – 1 637;

засобів ППО – 1 295;

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468);

крилатих ракет – 4 269 (+24);

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 439 (+60);

спеціальної техніки – 4 069 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

