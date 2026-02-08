Во время ночной атаки на Украину в воскресенье, 8 февраля, враг применил 101 ударный беспилотник.

Такие данные по состоянию на утро обнародовали Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 8 февраля: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 18:00 7 февраля.

Российские оккупанты запустили дроны типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово (все – в РФ).

Из 101 ударного БпЛА, которыми атаковал враг, около 70 – Шахеды.

Воздушную атаку на Украину отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и беспилотных систем Сил обороны Украины.

По состоянию на утро силы ПВО сбили или подавили 69 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.

В то же время зафиксировано попадание 32 БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков дрона на одной локации.

В воздушном пространстве до сих пор фиксируются вражеские беспилотники, атака продолжается.

Как известно, в ночь на 8 февраля в Одессе прогремели взрывы. Во время атаки БпЛА вспыхнул пожар на промышленном предприятии.

Кроме того, враг ночью осуществил массированный обстрел Херсона из РСЗО, пострадали по меньшей мере 8 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

