Взрывы в Одессе прогремели поздно вечером 7 февраля. В городе работает ПВО по российским дронам.

Взрывы в Одессе 7 февраля: какие последствия

— В городе громко! Находитесь в безопасных местах, — отметил глава Одесской МГА Сергей Лысак.

О работе сил противовоздушной обороны заявил глава одесской ОГА Олег Кипер.

— Работает ПВО. Прошу всех находиться в безопасных местах.

Перед этим воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов из акватории Черного моря курсом на Черноморск/Овидиополь и на Одессу.

В Одесской области в 23:22 была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ночью 4 февраля россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки было повреждено более 20 жилых домов, детские сады и школа.

Вражеские дроны попали по гражданской и промышленной инфраструктуре в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.

Пострадали многоквартирные дома и частный сектор.

Пострадали пять человек, состояние всех было удовлетворительным.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1445-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

