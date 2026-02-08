Під час нічної атаки на Україну в неділю, 8 лютого, ворог застосував 101 ударний безпілотник.

Такі дані станом на ранок оприлюднили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 8 лютого: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася ще о 18:00 7 лютого.

Російські окупанти запустили дрони типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (всі – в РФ).

Зі 101 ударного БпЛА, якими атакував ворог, близько 70 – Шахеди.

Повітряну атаку на Україну відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на ранок сили ППО збили або ж подавили 69 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання 32 БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків дрона на одній локації.

У повітряному просторі досі фіксують ворожі безпілотники, атака триває.

Як відомо, у ніч на 8 лютого лунали вибухи в Одесі. Під час атаки БпЛА спалахнула пожежа на промисловому підприємстві.

Крім того, ворог вночі здійснив масований обстріл Херсона з РСЗВ, постраждали щонайменше 8 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

