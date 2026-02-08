Украина открывает экспорт и запускает производство дронов в Европе — Зеленский
- Президент объявил об открытии экспорта украинских технологий.
- В 2026 году в Европе будут работать 10 экспортных центров и представительств.
- Производство украинских дронов стартует в Германии уже в середине февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение украинских технологий в страны Европы, в частности, речь идет о производстве дронов.
Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Киевском авиационном институте.
Производство дронов на базе украинских технологий
Владимир Зеленский отметил, что в Украине на сегодняшний день работает 450 компаний, производящих дроны. Из них 40–50 — лучшие.
По его словам, в середине февраля начнется производство украинских дронов в Германии.
– Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и страны Балтии, и страны Северной Европы. В 2026 году будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии, — заявил президент.
По его словам, в Великобритании уже работают линии по производству дронов.
— Это все наши украинские технологии, — подчеркнул он.
2026 год, по словам президента, будет годом инвестиций в украинские технологии, прежде всего в производство дронов. Учитывая финансы, которые поступают в Украину во время войны, это крупнейшая индустрия, которая есть в Украине, отметил Владимир Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах. Есть несколько разных проектов, которые в основном будут базироваться на украинских технологиях с привлечением наших специалистов.
По словам Зеленского, сегодня из-за войны еще не все украинские компании могут выходить на другие рынки.