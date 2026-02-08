Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение украинских технологий в страны Европы, в частности, речь идет о производстве дронов.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Киевском авиационном институте.

Производство дронов на базе украинских технологий

Владимир Зеленский отметил, что в Украине на сегодняшний день работает 450 компаний, производящих дроны. Из них 40–50 — лучшие.

По его словам, в середине февраля начнется производство украинских дронов в Германии.

– Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и страны Балтии, и страны Северной Европы. В 2026 году будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии, — заявил президент.

По его словам, в Великобритании уже работают линии по производству дронов.

— Это все наши украинские технологии, — подчеркнул он.

2026 год, по словам президента, будет годом инвестиций в украинские технологии, прежде всего в производство дронов. Учитывая финансы, которые поступают в Украину во время войны, это крупнейшая индустрия, которая есть в Украине, отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах. Есть несколько разных проектов, которые в основном будут базироваться на украинских технологиях с привлечением наших специалистов.

По словам Зеленского, сегодня из-за войны еще не все украинские компании могут выходить на другие рынки.

