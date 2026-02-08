Президент України Володимир Зеленський анонсував розширення українських технологій у країни Європи, зокрема, йдеться про виробництво дронів.

Про це глава держави сказав під час свого виступу у Київському авіаційному інституті.

Виробництва дронів на базі українських технологій

Володимир Зеленський зауважив, що в Україні на сьогодні працює 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40–50 — найкращі.

За його словами, у середині лютого розпочнеться виробництво українських дронів у Німеччині.

– Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині, — заявив президент.

За його словами, у Великій Британії вже працюють лінії з виробництва дронів.

— Це все наші українські технології, — наголосив він.

2026 рік, за словами президента, буде роком інвестицій в українські технології, передусім у виробництво дронів. З огляду на фінанси, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні, зауважив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. Є кілька різних проєктів, які здебільшого базуватимуться на українських технологіях із залученням наших спеціалістів.

За словами Зеленського, сьогодні через війну ще не всі українські компанії можуть заходити на інші ринки.

