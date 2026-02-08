Україна відкриває експорт і запускає виробництво дронів у Європі — Зеленський
- Президент оголосив про відкриття експорту українських технологій.
- У 2026 році в Європі працюватимуть 10 експортних центрів і представництв.
- Виробництво українських дронів стартує в Німеччині вже в середині лютого.
Президент України Володимир Зеленський анонсував розширення українських технологій у країни Європи, зокрема, йдеться про виробництво дронів.
Про це глава держави сказав під час свого виступу у Київському авіаційному інституті.
Виробництва дронів на базі українських технологій
Володимир Зеленський зауважив, що в Україні на сьогодні працює 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40–50 — найкращі.
За його словами, у середині лютого розпочнеться виробництво українських дронів у Німеччині.
– Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині, — заявив президент.
За його словами, у Великій Британії вже працюють лінії з виробництва дронів.
— Це все наші українські технології, — наголосив він.
2026 рік, за словами президента, буде роком інвестицій в українські технології, передусім у виробництво дронів. З огляду на фінанси, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні, зауважив Володимир Зеленський.
Президент України наголосив, що сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. Є кілька різних проєктів, які здебільшого базуватимуться на українських технологіях із залученням наших спеціалістів.
За словами Зеленського, сьогодні через війну ще не всі українські компанії можуть заходити на інші ринки.