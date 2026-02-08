Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда компаний, через которые россияне получают компоненты, необходимые для изготовления ракет и беспилотников.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

В санкционный список попали 66 физических и 62 юридических лица. Среди них, в частности, граждане и резиденты России, Гонконга, Кыргызстана и ОАЭ.

Санкции против поставщиков компонентов

Так, Зеленский напомнил, что в ночь на субботу россияне запустили по Украине более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.

По словам президента, производство такого оружия было бы невозможным без иностранных компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций.

– И именно против таких компаний – поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов – вводим новые санкции, – заявил Владимир Зеленский и подчеркнул, что уже подписал соответствующие решения.

В целом в этот пакет санкций вошли 24 физических и 27 юридических лиц. В частности, компании, поставляющие товары для изготовления деталей для российских ракет и дронов, которыми Россия атаковала Украину в ночь на субботу, 7 февраля.

Санкции против РФ

Президент также подписал указ о санкциях против российского финансового сектора.

По словам Зеленского, в новом санкционном списке есть компании, через которые проходит оплата за поставку компонентов для производства российских ракет и дронов. Это 42 физических и 35 юридических лиц.

В этот пакет вошла экосистема криптовалютной сети А7, через которую оплачиваются компоненты для производства российских ракет. Введены санкции и в отношении Ассоциации разработчиков и пользователей технологий, обеспечивающих российский крипторынок и промышленное накопление виртуальной валюты (майнинг).

Часть этих решений войдет в новый 20-й пакет санкций Европейского Союза, который европейцы уже финализируют.

– Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной, – подытожил президент Владимир Зеленский.

Источник : Офис президента

