Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти низки компаній, через які росіяни отримують компоненти, необхідні для виготовлення ракет та безпілотників.

Про це глава держави написав у соцмережах.

У санкційний список потрапили 66 фізичних і 62 юридичних осіб. Серед них, зокрема, громадяни та резиденти Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ.

Санкції проти постачальників компонентів

Так, Зеленський нагадав, що у ніч на суботу росіяни запустили по Україні понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

За словами президента, виробництво такої зброї було б неможливим без іноземних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій.

– І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції, – заявив Володимир Зеленський та наголосив, що вже підписав відповідні рішення.

Загалом до цього пакету санкцій увійшли 24 фізичні та 27 юридичних осіб. Зокрема, компанії, які постачають товари для виготовлення деталей для російських ракет і дронів, якими Росія атакувала Україну у ніч на суботу, 7 лютого.

Санкції проти РФ

Президент також підписав указ про санкції проти російського фінансового сектору.

За словами Зеленського, у новому санкційному списку є компанії, через які проходить оплата за постачання компонентів для виробництва російських ракет і дронів. Це 42 фізичні і 35 юридичних осіб.

До цього пакета увійшла екосистема криптовалютної мережі А7, через яку сплачують зя компоненти для виробництва російських ракет. Введені санкції і щодо Асоціації розробників і користувачів технологій, що забезпечують російський крипторинок та промислове накопичення віртуальної валюти (майнінг).

Частина цих рішень увійде до нового 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, який європейці уже фіналізують.

– Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною, – підсумував президент Володимир Зеленський.

Джерело : Офіс президента

