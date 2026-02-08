Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 8 февраля: уничтожено 1040 оккупантов и 8 артсистем
Потери врага на 8 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1 040 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 446-е сутки полномасштабной войны превысили 1,246 млн.
Потери врага на 8 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 246 330 (+1040);
- танков – 11 651 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 010 (+1);
- артиллерийских систем – 37 044 (+8);
- РСЗО – 1 637;
- средств ПВО – 1 295;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 549 (+468);
- крылатых ракет – 4 269 (+24);
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 439 (+60);
- специальной техники – 4 069 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
