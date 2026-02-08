Потери врага на 8 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1 040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 446-е сутки полномасштабной войны превысили 1,246 млн.

Потери врага на 8 февраля 2026 года

  • личного состава – около 1 246 330 (+1040);
  • танков – 11 651 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 010 (+1);
  • артиллерийских систем – 37 044 (+8);
  • РСЗО – 1 637;
  • средств ПВО – 1 295;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 549 (+468);
  • крылатых ракет – 4 269 (+24);
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 77 439 (+60);
  • специальной техники – 4 069 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

