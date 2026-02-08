Втрати ворога на 8 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 446-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,246 млн.

Втрати ворога на 8 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 246 330 (+1040);
  • танків – 11 651 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 010 (+1);
  • артилерійських систем – 37 044 (+8);
  • РСЗВ – 1 637;
  • засобів ППО – 1 295;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468);
  • крилатих ракет – 4 269 (+24);
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 77 439 (+60);
  • спеціальної техніки – 4 069 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

