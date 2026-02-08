Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 8 лютого: знищено 1040 окупантів та 8 артсистем
Втрати ворога на 8 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 040 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 446-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,246 млн.
Втрати ворога на 8 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 246 330 (+1040);
- танків – 11 651 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 010 (+1);
- артилерійських систем – 37 044 (+8);
- РСЗВ – 1 637;
- засобів ППО – 1 295;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468);
- крилатих ракет – 4 269 (+24);
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 439 (+60);
- спеціальної техніки – 4 069 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
