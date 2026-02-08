Втрати ворога на 8 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 446-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,246 млн.

Втрати ворога на 8 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 246 330 (+1040);

танків – 11 651 (+1);

бойових броньованих машин – 24 010 (+1);

артилерійських систем – 37 044 (+8);

РСЗВ – 1 637;

засобів ППО – 1 295;

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468);

крилатих ракет – 4 269 (+24);

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 439 (+60);

спеціальної техніки – 4 069 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

