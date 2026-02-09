Михаил Федоров посетит Совет ЕС в Брюсселе 11 февраля: детали
Министр обороны Украины Михаил Федоров посетит Брюссель для неформального обмена мнениями с руководителями Минобороны стран-членов Европейского Союза во время заседания Совета ЕС 11 февраля.
Об этом говорится на официальном сайте Совета Европейского Союза.
Участие Федорова в Совете ЕС по иностранным делам
Отмечается, что во время заседания Совета ЕС по иностранным делам обсудят военную поддержку Украины, сосредоточившись на сотрудничестве в области оборонных инноваций.
– Это произойдет после неформального обмена мнениями с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, который будет лично присутствовать, – говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что после заседания Совета ЕС министры неофициально обменяются мнениями о перспективах безопасности и обороны на 2026 год во время рабочего ужина.
Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны состоится в Брюсселе 11 февраля под председательством вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас.