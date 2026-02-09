Михайло Федоров відвідає Раду ЄС у Брюсселі 11 лютого: деталі
- Міністр оборони Михайло Федоров відвідає Брюссель 11 лютого для участі в засіданні Ради ЄС під головуванням Каї Каллас.
- Ключовими темами зустрічі стануть військова підтримка України, оборонні інновації та безпекові перспективи на 2026 рік.
Міністр оборони України Михайло Федоров відвідає Брюссель для неформального обміну думками з очільниками Міноборони країн-членів Європейського Союзу під час засідання Ради ЄС 11 лютого.
Про це йдеться на офіційному сайті Ради Європейського Союзу.
Участь Федорова на Раді ЄС з питань закордонних справ
Зазначається, що під час засідання Ради ЄС з питань закордонних справ обговорять військову підтримку України, зосереджуючись на співпраці в галузі оборонних інновацій.
– Це відбудеться після неформального обміну думками з міністром оборони України Михайлом Федоровим , який буде особисто присутнім, – йдеться у повідомленні.
На сайті зазначається, що що після засідання Ради ЄС міністри неофіційно обміняються думками щодо перспектив безпеки та оборони на 2026 рік під час робочої вечері.
Наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю міністрів оборони відбудеться у Брюсселі 11 лютого під головуванням віцепрезидентки Європейської комісії Каї Каллас.