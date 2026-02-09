Российские войска имитируют наступление в приграничных районах на севере Украины, пытаясь убедить Запад, что фронт якобы ослабевает.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Информационные манипуляции в Сумской области

Аналитики обратили внимание на заявление Минобороны РФ от 8 февраля о якобы захвате села Сидоровка к северо-западу от Сум, недалеко от государственной границы. Российские милблогеры представили эту информацию как часть плана по созданию “буферной зоны” на севере Сумской области.

ISW отмечает, что нет никаких визуальных доказательств, подтверждающих заявления российского военного ведомства о захвате Сидоровки.

По данным аналитиков, село расположено у ранее неактивного участка фронта, где российские войска начали мелкомасштабные атаки только в декабре 2025 года. При этом российское командование, по информации милблогеров, планирует формирование штурмовых групп для продвижения в глубь Сумской области.

ISW добавляет, что Кремль вовлекает в эти действия даже специализированные подразделения, в частности персонал Ракетных войск стратегического назначения, используя их в качестве пехоты.

Цели информационной кампании

Аналитики отмечают, что российское командование уже раньше использовало личный состав Ракетных войск стратегического назначения в качестве штурмовых подразделений на Сумском направлении.

В конце декабря 2025 Кремль инициировал масштабную когнитивную кампанию, применяя трансграничные атаки на севере Сумской и Харьковской областей с целью влияния на переговорный процесс по завершению войны.

В рамках этой кампании активно распространялись заявления о захвате населенных пунктов, таких как Грабовское, Комаровка, Белая Береза ​​и Поповка, а также о продвижении в Сотницкий Казачок к северо-западу от Харькова.

При этом ISW не фиксирует признаков подготовки России к масштабному наступлению с севера. По оценке института, эти атаки не привели к оперативно значимым результатам и носят скорее пропагандистский, чем военный характер.

ISW считает, что Кремль пытается представить ограниченные пограничные бои как начало большого наступления, чтобы усилить нарратив о неизбежности победы РФ и заставить Украину и Запад пойти на уступки.

Эксперты также отметили, что намерение российского командования готовиться к потенциальному летнему наступлению, даже, несмотря на сложности, свидетельствует о нежелании Кремля завершать войну путем переговоров в ближайшей перспективе.

Ситуация в Сумской области

Еще в декабре захватчики пересекли границу Украины в районе села Грабовское и угнали местных жителей, вывезя их на российскую территорию.

Российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском. В первые дни после прорыва они пытались продвинуться вглубь Сумской области, но все попытки потерпели неудачу.

Также не удалось продвинуться по другим участкам границы. Сейчас россияне укрепляют позиции и роются в захваченном селе.

