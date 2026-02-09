Російські війська імітують наступ у прикордонних районах на півночі України, намагаючись переконати Захід, що фронт нібито слабне.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Інформаційні маніпуляції на Сумщині

Аналітики звернули увагу на заяву Міноборони РФ від 8 лютого про нібито захоплення села Сидорівка на північний захід від Сум, неподалік державного кордону. Російські мілблогери подали цю інформацію як частину плану зі створення “буферної зони” на півночі Сумської області.

ISW наголошує, що немає жодних візуальних доказів, які підтверджували б заяви російського військового відомства про захоплення Сидорівки.

За даними аналітиків, село розташоване біля раніше неактивної ділянки фронту, де російські війська почали дрібномасштабні атаки лише у грудні 2025 року.

При цьому російське командування, за інформацією мілблогерів, планує формування штурмових груп для просування вглиб Сумської області.

ISW додає, що Кремль залучає до цих дій навіть спеціалізовані підрозділи, зокрема персонал Ракетних військ стратегічного призначення, використовуючи їх як піхоту.

Цілі інформаційної кампанії

Аналітики відзначають, що російське командування вже раніше використовувало особовий склад Ракетних військ стратегічного призначення як штурмові підрозділи на Сумському напрямку.

Наприкінці грудня 2025 року Кремль ініціював масштабну когнітивну кампанію, застосовуючи транскордонні атаки на півночі Сумської та Харківської областей з метою впливу на переговорний процес щодо завершення війни.

У рамках цієї кампанії активно поширювалися заяви про захоплення населених пунктів, таких як Грабовське, Комарівка, Біла Береза та Попівка, а також про просування до Сотницького Козачка на північний захід від Харкова.

При цьому ISW не фіксує ознак підготовки Росії до масштабного наступу з півночі. За оцінкою інституту, ці атаки не призвели до оперативно значущих результатів і мають радше пропагандистський, ніж військовий характер.

ISW вважає, що Кремль намагається подати обмежені прикордонні бої як початок великого наступу, щоб посилити наратив про неминучість перемоги РФ і змусити Україну та Захід піти на поступки.

Експерти також зауважили, що намір російського командування готуватися до потенційного літнього наступу, навіть попри складнощі, свідчить про небажання Кремля завершувати війну шляхом переговорів у найближчій перспективі.

Ситуація на Сумщині

Ще у грудні загарбники перетнули кордон України в районі села Грабовське та викрали місцевих жителів, вивезши їх на російську територію.

Російським окупантам вдалося закріпитися у Грабовському. У перші дні після прориву вони намагалися просунутися вглиб Сумської області, але всі спроби зазнали невдачі.

Також не вдалося просунутися на інших ділянках кордону. Нині росіяни зміцнюють позиції та окопуються в захопленому селі.

