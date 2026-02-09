По результатам января 2026 года общие потери российской армии значительно превысили объемы ее пополнения. Украинские военные уничтожили 31,7 тыс. человек, тогда как в ряды войск РФ за этот период было привлечено около 9 тыс. военных.

Удары ВСУ привели к значительному сокращению переработки нефти в РФ, заявил главнокомандующий Александр Сырский.

Сколько россиян уничтожено в январе: данные Сырского

— Вооруженные силы Украины стабилизировали обстановку на фронте, останавливали противника, эффективно уничтожали его личный состав и технику. Общие потери противника в первый месяц года составили 31,7 тыс. человек, что на 9 тыс. превышает объемы его пополнения за тот же период. Такую тенденцию нужно продолжать и укреплять, — написал он в Telegram.

Сырский также сообщил, что в ходе откровенного разговора было рассмотрено выполнение боевых и оперативных задач.

Речь шла, в частности, о противодействии воздушным ударам врага, укомплектовании и обеспечении подразделений, проведении инженерно-фортификационных работ и поддержании правопорядка в ВСУ.

Главнокомандующий привел статистику по итогам первого месяца 2026 года.

— В январе средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ. В результате чего уменьшена общая переработка нефти в РФ на 19%, или 53,4 млн тонн в год, — написал он.

По словам Сырского, Воздушные силы нанесли 80 авиаударов, ударные беспилотники Сил обороны выполнили более 300 тыс. специальных заданий.

После атак по вражеским аэродромам применение управляемых авиабомб со стороны РФ сократилось на 5%.

Несмотря на нехватку средств поражения, в течение января подразделения противовоздушной обороны уничтожили 21,7 тыс. воздушных целей, среди которых было 21,6 тыс. беспилотников различных типов.

— Несмотря на четыре года полномасштабной войны против превосходящего противника, украинская армия держит строй и продолжает сокращать численность группировки российского агрессора. Искренне благодарен нашим воинам за стойкость, профессионализм и самоотдачу, — резюмировал Сырский.

Ранее главнокомандующий сообщал, что в течение января подразделения беспилотных систем уничтожили 29,7 тыс. российских военных.

По его словам, этот показатель превысил уровень мобилизации в России и обеспечил Украине технологическое преимущество на поле боя.

