За результатами січня 2026 року загальні втрати російської армії значно перевищили обсяги її поповнення. Українські військові знищили 31,7 тис. осіб, тоді як до лав війська РФ за цей період було залучено близько 9 тис. військових.

Удари ЗСУ призвели до значного скорочення переробки нафти в РФ, заявив головнокомандувач Олександр Сирський.

Скільки росіян знищено в січні: дані Сирського

– Збройні сили України стабілізовували обстановку на фронті, зупиняли противника, ефективно знищували його особовий склад та техніку. Загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період. Таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати, – написав він у Telegram.

Сирський також повідомив, що у ході відвертої розмови було розглянуто виконання бойових і оперативних завдань.

Йшлося, зокрема, про протидію повітряним ударам ворога, укомплектування та забезпечення підрозділів, проведення інженерно-фортифікаційних робіт і підтримання правопорядку в ЗСУ.

Головнокомандувач навів статистику за підсумками першого місяця 2026 року.

– У січні засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі РФ. Внаслідок чого зменшена загальна переробка нафти в РФ на 19%, або 53,4 млн тон на рік, – написав він.

За словами Сирського, Повітряні сили здійснили 80 авіаударів, ударні безпілотники Сил оборони виконали понад 300 тис. спеціальних завдань.

Після атак по ворожих аеродромах застосування керованих авіабомб з боку РФ скоротилося на 5%.

Незважаючи на нестачу засобів ураження, упродовж січня підрозділи протиповітряної оборони знищили 21,7 тис. повітряних цілей, серед яких було 21,6 тис. безпілотників різних типів.

– Попри чотири роки повномасштабної війни проти переважаючого противника українське військо тримає стрій і продовжує скорочувати чисельність угруповання російського агресора. Щиро вдячний нашим воїнам за стійкість, професіоналізм та самовіддачу, – резюмував Сирський.

Раніше головнокомандувач говорив, що протягом січня підрозділи безпілотних систем знищили 29,7 тис. російських військових.

За його словами, цей показник перевищив рівень мобілізації в Росії та забезпечив Україні технологічну перевагу на полі бою.

