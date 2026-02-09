В ночь на 9 февраля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту недалеко от Нововолынской общины на Волыни.

Об этом проинформировал городской голова Нововолынск Борис Карпус в своем Telegram-канале.

Удар по энергообъекту на Волыни

По словам мэра, “этой ночью враг снова нанес удар по энергообъекту возле Нововолынской общины”.

По словам Карпуса, сейчас более 80 тысяч абонентов из Нововолынского общества и близлежащих населенных пунктов без света.

Критическая инфраструктура в городе заживлена ​​от генераторов. Энергетики работают, чтобы возобновить подачу электроэнергии через другие подстанции.

– Вода подается от электросети. Очистители работают на генераторе. Теплоснабжение: на некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают. Топливо есть. Все ответственные службы выведены на работу. Ситуация под контролем, – отметил городской голова.

Городские власти и соответствующие службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры общества.

Напомним, взрывы ночью 9 февраля раздавались и в Одессе.

В результате атаки беспилотников погиб человек, еще двое, в том числе 19-летняя девушка, пострадали.

