Удар по энергетической инфраструктуре Нововолынска: 80 тыс. абонентов без света
- В ночь на 9 февраля россияне ударили по энергообъекту вблизи Нововолынской общины.
- Часть инфраструктуры работает на генераторах, задействованы все ответственные службы.
- Городские власти сообщили о контроле ситуации и обеспечении базовых потребностей.
В ночь на 9 февраля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту недалеко от Нововолынской общины на Волыни.
Об этом проинформировал городской голова Нововолынск Борис Карпус в своем Telegram-канале.
Удар по энергообъекту на Волыни
По словам мэра, “этой ночью враг снова нанес удар по энергообъекту возле Нововолынской общины”.
По словам Карпуса, сейчас более 80 тысяч абонентов из Нововолынского общества и близлежащих населенных пунктов без света.
Критическая инфраструктура в городе заживлена от генераторов. Энергетики работают, чтобы возобновить подачу электроэнергии через другие подстанции.
– Вода подается от электросети. Очистители работают на генераторе. Теплоснабжение: на некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают. Топливо есть. Все ответственные службы выведены на работу. Ситуация под контролем, – отметил городской голова.
Городские власти и соответствующие службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры общества.
Напомним, взрывы ночью 9 февраля раздавались и в Одессе.
В результате атаки беспилотников погиб человек, еще двое, в том числе 19-летняя девушка, пострадали.