Удар по енергетичній інфраструктурі Нововолинська: 80 тис. абонентів без світла
- У ніч на 9 лютого росіяни вдарили по енергообʼєкту поблизу Нововолинської громади.
- Частина інфраструктури працює на генераторах, задіяні всі відповідальні служби.
- Міська влада повідомила про контроль ситуації та забезпечення базових потреб.
У ніч проти 9 лютого російські війська здійснили удар по енергетичному об’єкту неподалік Нововолинської громади на Волині.
Про це поінформував міський голова Нововолинська Борис Карпус у своєму Telegram-каналі.
Удар по енергообʼєкту на Волині
За словами мера, “цієї ночі ворог знову завдав удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади”.
За словами Карпуса, наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла.
Критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів. Енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції.
– Вода подається від електромережі. Очисні працюють на генераторі. Теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є. Усі відповідальні служби виведені на роботу. Ситуація під контролем, – зазначив міський голова.
Міська влада та відповідні служби продовжують працювати в посиленому режимі, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури громади.
Нагадаємо, вибухи вночі 9 лютого лунали і в Одесі.
Внаслідок атаки безпілотників загинула людина, ще двоє, зокрема 19-річна дівчина, постраждали.