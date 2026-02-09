У ніч проти 9 лютого російські війська здійснили удар по енергетичному об’єкту неподалік Нововолинської громади на Волині.

Про це поінформував міський голова Нововолинська Борис Карпус у своєму Telegram-каналі.

Удар по енергообʼєкту на Волині

За словами мера, “цієї ночі ворог знову завдав удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади”.

За словами Карпуса, наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла.

Критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів. Енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції.

– Вода подається від електромережі. Очисні працюють на генераторі. Теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є. Усі відповідальні служби виведені на роботу. Ситуація під контролем, – зазначив міський голова.

Міська влада та відповідні служби продовжують працювати в посиленому режимі, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури громади.

Нагадаємо, вибухи вночі 9 лютого лунали і в Одесі.

Внаслідок атаки безпілотників загинула людина, ще двоє, зокрема 19-річна дівчина, постраждали.

