Вибори до Верховної Ради IX скликання відбулися 2019 року. Яка кількість народних обранців входить зараз до складу Ради – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки депутатів в Україні у 2026 році

За даними, розміщеними на сайті Верховної Ради, 9 лютого 2026 року у Верховній Раді налічується 393 депутати. Депутатський корпус поділений між кількома ключовими фракціями та групами. Станом на 9 лютого 2026 року, найбільшою силою, яка має вирішальну вагу в ухваленні рішень, залишається фракція політичної партії Слуга Народу, що налічує аж 227 депутатів.

Поруч із нею діють і менші, але впливові фракції. Європейська Солідарність є другою за чисельністю фракцією, до її складу входить 26 депутатів. Слідом за нею йде Всеукраїнське об’єднання Батьківщина, яке налічує 24 члени. Фракція Голос представлена 19 депутатами, які також беруть активну участь у парламентських процесах.

Крім фракцій, у парламенті існують і депутатські групи, що формуються для реалізації спільних інтересів та цілей. За даними, група Платформа за життя та мир складається з 21 депутата, а група ДОВІРА з 19. Партія За майбутнє та Відновлення України, мають по 17 членів кожна.

23 народних депутатів України не входять до складу будь-якої фракції.

Джерело : Верховна Рада

