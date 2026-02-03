3 февраля Сергей Карабута принял присягу и официально стал народным депутатом Верховной Рады.

Сергей Карабута стал депутатом Верховной Рады

Во время заседания парламента Сергей Карабута принял присягу народного депутата.

Карабута был №156 в избирательном списке партии Слуга народа на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Сейчас смотрят

23 января этого года Центральная избирательная комиссия признала его избранным народным депутатом Украины — он заменил в Раде Александра Кабанова.

Что известно о Карабуте

Сергей Карабута родился 3 января 1983 года в Киеве. В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности менеджмент и Межрегиональную академию управления персоналом.

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО Тропикана тевел. Кроме того, он был руководителем Киевского филиала ООО Компания путешествия.

Напомним, что 14 января стало известно о смерти народного избранника от фракции Слуга народа Александра Кабанова.

В то же время недавно трагически погиб нардеп от Слуги народа Орест Саламаха. Он на квадроцикле выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Орест Саламаха скончался в больнице во время реанимационных мероприятий.

Фото: Сергей Карабута/Facebook

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.