Президент Владимир Зеленский анонсировал международные мероприятия на этой неделе. Украинская переговорная группа работает над документами, которые могут дать результат.

В настоящее время готовы документы по гарантиям безопасности, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский о подготовке к международным мероприятиям

— На неделе будут значительные международные мероприятия — оборонные, по безопасности. В Европе наша позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой. Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает над теми документами, над теми предложениями, которые могут дать результат на следующих встречах, — отметил глава государства.

По мнению президента, “главное, чтобы партнеры были настроены так же, как и мы в Украине”.

Сейчас смотрят

— Мир нужен, надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не нарушили договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией, — отметил Зеленский.

Он отметил, что сейчас в Европе нет стран, которые бы не знали, что такое российское вмешательство и какие операции по дестабилизации может применять РФ.

— Все видят и то, что делают российские убийцы, российские ракеты, российские дроны. Защита от этого и обеспечение безопасности должны быть ощутимыми и подготовить основу для длительного мира, — подчеркнул президент.

Он добавил, что уже готовы документы по гарантиям безопасности.

— Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы. Я благодарю всех в мире, кто помогает! Спасибо за каждое действие в поддержку жизни и людей сейчас. Слава Украине, — сказал Зеленский.

Обеспечение армии дронами

Президент заявил о необходимости доработать все вопросы по обеспечению армии. Он призвал чиновников к активности, чтобы “в феврале не было ни одного пустого дня” без возможности усилить Украину.

— Был разговор с министром обороны Украины, с нашими дипломатами, с участниками переговорной группы. От всех в нашем государстве нужно больше активности, чтобы сейчас в феврале не было ни одного пустого дня для усиления Украины и для нашей возможности закончить войну достойно и надежно, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна доработать все вопросы по обеспечению армии, это касается предусмотренных и достаточных поставок дронов и других средств в войска.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.