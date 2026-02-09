Президент Володимир Зеленський анонсував міжнародні заходи цього тижня. Українська переговорна група працює щодо документів, які можуть дати результат.

Наразі готові документи щодо гарантій безпеки, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський про підготовку до міжнародних заходів

– На тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах, – зазначив глава держави.

На думку президента, “головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні”.

– Мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією, – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що зараз у Європі немає країн, які б не знали, що таке російське втручання і які операції зі дестабілізації може застосовувати РФ.

– Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру, – наголосив президент.

Він додав, що уже готові документи по гарантіях безпеки.

– Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз. Слава Україні, – сказав Зеленський.

Забезпечення армії дронами

Президент наголосив на необхідності допрацювати всі питання щодо забезпечення армії. Він закликав посадовців до активності, щоб “у лютому не було жодного пустого дня без можливості посилити Україну.

– Була розмова з міністром оборони України, з нашими дипломатами, з учасниками переговорної групи. Від усіх в нашій державі треба більше активності, щоб зараз у лютому не було жодного пустого дня для посилення України і для нашої можливості закінчити війну достойно та надійно, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна має допрацювати всі питання щодо забезпечення армії, це стосується передбаченого і достатнього постачання дронів та інших засобів у війська.

