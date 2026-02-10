В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за состояния в энергетике области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Чрезвычайная ситуация в Харьковской области

По словам главы ОВА, Харьковская область находится под постоянными вражескими обстрелами.

— Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня, — сказал Олег Синегубов.

На заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение об обращении в Кабмин о присоединении Харьковской области к правительственному проекту СвітлоДім.

В рамках этой программы жители прифронтовых территорий будут иметь возможность установить резервное питание, чтобы в случае отключений электричества были свет, тепло, вода и связь.

Этот проект предусматривает предоставление помощи от 100 до 300 тыс. грн на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования для многоквартирных домов.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил ВСУ в некоторых регионах Украины. Он обсудил с командующим ВС ВСУ и министром обороны, какие решения необходимо немедленно реализовать для более эффективного сбивания Shahed.

Также президент Зеленский приказал подготовить планы защиты энергетической инфраструктуры к следующему отопительному сезону.

