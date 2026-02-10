На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через стан в енергетиці області.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Надзвичайна ситуація на Харківщині

За словами керівника ОВА, Харківська область знаходиться під постійними ворожими обстрілами.

Зараз дивляться

— З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня, — сказав Олег Синєгубов.

На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про звернення до Кабміну щодо долучення Харківської області до урядового проєкту СвітлоДім.

У межах цієї програми жителі прифронтових територій матимуть можливість встановити резервне живлення, щоб у разі вимкнень електрики були світло, тепло, вода і зв’язок.

Цей проєкт передбачає надання допомоги від 100 до 300 тис. грн на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання для багатоквартирних будинків.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав незадовільною роботу Повітряних сил ЗСУ в частині регіонів України. Він обговорив з командувачем ПС ЗСУ та міністром оборони, які рішення мають негайно імплементувати для більш ефективного збиття Shahed.

Також президент Зеленський наказав підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.